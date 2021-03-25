IT-эксперт усомнился, что соцсети введут регистрацию по паспорту

IT-эксперт усомнился в идее Роскомнадзора ввести регистрацию по паспорту в соцсетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иностранные социальные сети вряд ли будут требовать паспортные данные при регистрации, заявил президент международной академии диджитал-коммуникации Андрей Викторович Яблонских в эфире "Радио КП".

По мнению специалиста, "практически невозможно представить", что Twitter будет требовать аутентификацию через госуслуги. Если подобное введут во ВКонтакте или Одноклассниках, то это коснется только новых пользователей. Количество людей, которое уже зарегистрированы в этих соцсетях, огромное, поэтому к инициативе Роскомнадзора "очень много вопросов", считает Яблонских

- Одно дело, если бы Роскомнадзор предложил создать свою какую-то социальную сеть, в которую регистрация будет только через Госуслуги, тут тоже вопрос. Что значит паспортные данные? То есть фактически это должна быть аутентификация через портал Госуслуги, через подтвержденный профиль. Потому что просто так высылать кучу персональных данных… Вопрос – как они будут храниться, кто их будет обрабатывать? — заявил Яблонских.

Напомним, 25 марта Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес места проживания, номер телефона и электронную почту пользователя при получении согласия от него на обработку персональных данных. При этом данные пользователей, зарегистрированных в системе, могут предоставляться государственным органам, "в случаях, определенных федеральными законами".