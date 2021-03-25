Россия возобновит c 1 апреля 2021 авиасообщение с шестью странами Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия возобновляет c 1 апреля текущего года авиасообщение с шестью странами, среди которых Германия, Узбекистан, Таджикистан, Венесуэла, Сирия и Шри-Ланка. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса

Как сообщили, по итогам состоявшегося обсуждения с вице-премьером Татьяной Голиковой, с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах, а также по согласованию с премьер-министром Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля текущего года регулярного международного авиасообщения.

Согласно представленным данным будет доступен рейс:

- Москва-Каракас два раза в неделю;

- Москва-Дамаск один раз в неделю;

- Москва-Ташкент один раз в неделю;

- Москва-Душанбе один раз в неделю;

- Москва-Коломбо один раз в неделю.

Кроме того, по согласованию с властями Германии будет возобновлено регулярное авиасообщение по следующим маршрутам:

- Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю;

- Москва – Берлин – Москва пять раз в неделю;

- Франкфурт-на-Майне –Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне три раза в неделю;

- Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва три раза в неделю .