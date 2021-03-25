Билл Гейтс назвал главные ошибки США и Европы в начале пандемии

Билл Гейтс назвал фатальные ошибки Европы и США в борьбе с COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борьба с коронавирусом в США и странах Европы продвигается так медленно из-за того, что в начале пандемии они допустили ряд фатальных ошибок. Такое мнение выразил основатель Microsoft Билл Гейтс.

«Хуже всего то, что были люди, такие как я, которые предупреждали и говорили: есть определенный риск, за небольшую цену можно подготовиться и избежать проблемы. Но, к сожалению, эти рекомендуемые инвестиции не были сделаны», - цитируют Гейтса «Известия».

Избежать серьезных последствий помогли бы своевременная диагностика и оперативная изоляция зараженных, считает Билл Гейтс.

«Если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин тех, у кого положительный результат, то тогда можно избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну», — отметил эксперт.

Гейтс добавил, что в таких непредвиденных ситуациях всегда лучше инвестировать средства и силы в предотвращение проблемы, чем потом бороться с ее последствиями, передает телеканал «360».

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре назвали условия для ослабления ограничений, вызванных пандемией. При улучшении эпидемиологической обстановки, большая часть мер может быть ослаблена или отменена уже к лету, передает Пятый канал.