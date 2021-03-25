Роскомнадзор отказался от идеи требовать паспорт при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор отказался от идеи обязательной регистрации в соцсетях по паспорту Фото: Анастасия ОСИПОВА

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что использовать Единую информационную систему при регистрации в социальных сетях — не обязательное условие.

Ранее Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес места проживания, номер телефона и электронную почту при регистрации пользователей в соцсетях и при их согласии на обработку персональных данных. Инициатива нацелена на то, чтобы обезопасить россиян от бесконтрольного сбора и использования персональных данных. Однако теперь проект скорректировали.

- Подчеркиваем, использование системы для предоставления согласия не является обязательным для граждан и не является условием регистрации в социальных сетях и мессенджерах, — приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Однако при использовании системы граждане смогут контролировать, кому и когда давали согласие на распространение персональных данных в интернете. Кроме того, она позволит отзывать согласие.