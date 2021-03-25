Байден заявил о планах переизбираться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский лидер Джо Байден во время своей пресс-конференции заявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок.

- Мой ответ - да. Я планирую баллотироваться на второй срок, — ответил Байден на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, демократ Джо Байден был выбран президентом Соединенных Штатов Америки осенью прошлого года. Он одержал победу над республиканцем Дональдом Трампом. Последний неоднократно заявлял о фальсификациях в ходе подсчета голосов.

Ранее Джо Байден призвал ужесточить контроль за оборотом штурмового огнестрельного оружия в США. Он подчеркнул, что это шаг, "отвечающий здравому смыслу и способный спасти жизни в будущем". Байден призвал коллег в палате представителей и сенате конгресса США поддержать его. Глава государства также добавил, что Америка может "вновь запретить штурмовое оружие" в своей стране.