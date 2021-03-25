Путину пересказали знаменитый диалог про суслика из "ДМБ"

Владимиру Путину пересказали знаменитый мем про суслика из фильма "ДМБ". Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину пересказали знаменитый диалог про суслика двух персонажей из комедийного фильма "ДМБ". Так худрук Детского музыкального театра юного актера Александр Федоров попытался объяснить российскому лидеру ситуацию с детскими театрами в стране.

В День работника культуры Владимир Путин посетил театр, где выступают дети в возрасте от 9 до 16 лет, и встретился с его художественным руководителем, передает пресс-служба президента.

- Сидит прапорщик-переросток, рядом с ним солдат. И он говорит: "Слышь, солдат. Смотри - поле. Видишь суслика?" Он говорит: "Нет". "А он там есть". Вот такая же ситуация с театрами, где играют дети. Они есть и их нет, — пошутил Федоров во время показала театрального зала.

25 марта Владимир Путин принял участие в онлайн-встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры. В ходе беседы он сообщил, что гуманизм, нравственность, справедливость — это основные ценности русской культуры.