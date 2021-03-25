Зеленский снял ответственность с производителей вакцин от COVID-19 за возможные последствия прививки

Президент Украины Владимир Зеленский снял ответственность с производителей вакцин от COVID-19 за возможные последствия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снимает ответственность с производителей вакцин от коронавирусной инфекции за какие-либо последствия. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ был разработан на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В пояснительной записке к закону, что инициатива необходима для оперативной организации профилактических мер по противодействию коронавирусу.

- Освобождение от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников и других лиц, привлеченных к осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19), — гласит текст документа.

Ранее на Украине обнаружили опасную мутацию британского штамма коронавирусной инфекции с критическими изменениями в участках, которые отвечают за скорость размножения и сопротивления иммунитету. Вспышка мутации штамма вируса зарегистрировали в Закарпатье на западе страны.