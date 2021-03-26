На парламентских выборах в Израиле победила партия Нетаньяху

На парламентских выборах в Израиле победила партия «Ликуд» Фото: REUTERS

На прошедших во вторник, 23 марта, парламентских выборах в Израиле победила партия «Ликуд» премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, однако правительственной коалиции у него пока нет, сообщает государственная израильская радиостанция Kan.

По предварительным данным, партия премьера получает в Кнессете (парламенте) около 30 мест из 120, всего же барьер в 3,25% преодолели 12 политических сил. На втором месте партия «Еш Атид» лидера израильской оппозиции Яира Лапида, которая по итогам голосования может рассчитывать на 18 депутатских мандатов. Отмечается, что если противникам Биньямина Нетаньяху удастся между собой договориться и сформировать блок, они смогут взять под свой контроль до 60 мест в парламенте.

Ожидается, что официально результаты подсчета голосов объявят в конце этой недели или в начале следующей.