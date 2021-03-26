КНДР объявила об испытании двух новых тактических ракет

КНДР подтвердила, что днем ранее провела испытания двух новых тактических управляемых ракет Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 26 марта, Пхеньян подтвердил, что днем ранее северокорейские военные провели испытания двух новых тактических управляемых ракет, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на сообщение центральной северокорейской газеты Rodong Sinmun. По данным издания, в публикации отмечается, что глава КНДР Ким Чен Ын не присутствовал при запуске.

Тем временем госдепартамент США выступил с осуждением ракетных испытаний в Северной Корее, назвав недавние запуски ракет «дестабилизирующими». В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что «эти пуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, а также угрожают региону и международному сообществу в целом», передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Сеул сообщил, что северные соседи запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Позже стало известно о запуске двух ракет. Предположительно, они упали за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.