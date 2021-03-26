Трамп раскритиковал Байдена за ситуацию с мигрантамм на границе

Трамп раскритиковал Байдена за ситуацию с мигрантами на границе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал нового главу Белого дома Джо Байдена за ситуацию на границе с мигрантами.

"Огромное количество людей и детей живут буквально друг на друге в грязи, это грязь… Никто не видел ничего хуже, ничего подобного", - возмутился Трамп в интервью Fox News, комментируя ситуацию с массовым задержанием детей на границе с Мексикой.

Он напомнил, что при нем были построены около 500 миль стены, и у США не было проблем по линии миграции.

Трамп также отметил, что на первой пресс-конференции Байден получил слишком легкие вопросы. Он сравнил их с бросками мячей, которые администрация Байдена без труда отбивала.

Напомним, что после инаугурации Джо Байден остановил финансирование "стены Трампа" на границе с Мексикой. Проблемы с миграцией на границе возросли. На одной из пресс-конференций Байден отметил, что это сезонное увеличение.