Ученые Гамалеи ответили Макрону на заявление о "войне вакцин"

Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработчики "Спутник V" ответили на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "мировой войне нового типа", связанной с вакцинацией.

"Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики - это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну. Мы признательны за то, что Вы отправили команду французских ученых во главе с (директором по науке Национального института здравоохранения и медицинских исследований) Мари-Поль Кьени и за наше партнерство с Францией, которое очень помогло нам и внесло вклад в нашу общую борьбу с COVID", - говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Разработчики российского препарата отметили, что РФ предложила Франции присоединиться к десяти странам, согласившимся производить "Спутник V".

"Производство различных вакцин - это путь к вакцинной независимости. Вместе мы сильнее!" - заявили они.

Напомним, что президент Франции ранее заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Макрон отметил, что гонку начали Россия и Китай, имеющие цель таким образом воздействовать на остальной мир при помощи вакцин. Он подчеркнул, что странам Европы нужно надеятся на свои силы в вопросах вакцинации.

"Спутник V" - препарат для профилактики коронавирусной инфекции, разработанный центром имени Гамалеи. На данный момент вакцина зарегистрирована в более чем 55 странах. Препарат стал первым лекарством от новой коронавирусной инфекции в мире.