Российский арбитр встал на колено в поддержку акции BLM перед матчем Англия – Сан-Марино. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Российский арбитр Кирилл Левников поддержал акцию Black Lives Matter. Он преклонил колено перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной Англии. Но поступок Левникова вызвал гораздо больший резонанс, чем сам результат.

Дело в том, что его жест резко контрастирует с поступком другого российского судьи Сергея Карасева. Он, напротив, отказался участвовать в подобной акции и не стал вставать на колено перед матчем Лиги чемпионов "Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" (Германия, Менхенгладбах).

Позже в УЕФА подтвердили, что не будут наказывать российских арбитров на отказ участвовать в акции Black Lives Matter. В организации отметили, что это личное дело каждого, поэтому игроки, тренеры и другие официальные представители сами решают, хотят они вставать на колено или нет.