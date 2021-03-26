Число раненых при столкновении поездов в Египте выросло до 91 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число раненых при столкновении поездов в Египте выросло до 91, еще 32 человека погибли. Об этом сообщает местный Минздрав.

Авария произошла в городе Тахта провинции Сохаг. Специалисты уже назвали предварительную причину катастрофы. В одном из поездов кто-то дернул стоп-кран, из-за чего тот резко остановился. В это время сзади его нагонял другой поезд, машинист которого не успел затормозить, из-за этого и произошла авария.

В результате столкновения опрокинулись и были сильно повреждены два последних вагона первого состава и тепловоз догнавшего его второго. Между тем в искореженном металле оказались заблокированы десятки людей, в том числе дети и женщины. Сейчас к месту происшествия подъехали 74 машины скорой помощи.

В Управлении железных дорог Египта заявили, что уже создана специальная техническая комиссия, которая будет расследовать произошедшее. Ранее министр транспорта Камель аль-Вазир поручил задержать машинистов двух поездов, попавших в аварию.