Путин обсудил с Пашиняном обстановку в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе. В ходе разговора они констатировали, что обстановка в регионе стабилизировалась и в целом остается спокойной.

- По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, - отметили в пресс-службе Кремля.

Кроме этого, они обсудили сотрудничество в сфере энергетики и борьбу с коронавирусом.

Напомним, в конце сентября 2020 года года в Нагорном Карабахе вновь обострился конфликт и возобновились боевые действия. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, однако успешным оказался лишь трехсторонний договор, заключенный в ночь на 10 ноября. Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, в Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы.