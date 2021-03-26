Премьер Италии: "Спутник V" может появиться в Европе во второй половине года

Премьер-министр Италии Марио Драги предположил, что "Спутник V" может появиться в Европе во второй половине года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Премьер-министр Италии Марио Драги предположил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" может стать доступной для стран ЕС только во второй половине года после экспертизы Европейского агентства лекарственных средств.

26 марта правительство южной области Кампания заключило контракт о закупке "Спутника V". В Италию доставят порядка двух миллионов доз препарата. Однако соглашение пока не вступает в силу из-за отсутствия разрешения медицинских регуляторов Европы и Италии.

- В EMA еще не был предоставлен формальный запрос, агентство проводит изучение. Предусматривается, что экспертиза будет готова в течение трех-четырех месяцев. Таким образом, вакцина будет доступна только во второй половине года, — цитирует Драги РИА Новости.

Ранее в итальянском министерстве здравоохранения допустили возможность закупки российской вакцины "Спутник V". Глава ведомства Роберто Сперанца заявил, что ему не важна страна-производитель, если ЕМА одобрит препарат.