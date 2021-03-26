В Москве расцвели первые подснежники в 2021 году

В Москве расцвели первые подснежники Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Первые подснежники расцвели в столице России после потепления.

С четверга в городе установилась теплая и солнечная погода. Как сообщали синоптики, в Москву пришла метеорологическая весна, температура воздуха поднялась до плюс 10 градусов.

Сообщается, что первые расцветшие подснежники можно увидеть в районе центра города. Как пишет РИА Новости, в районе улицы 2-я Дубровская цветы распустились под окнами одного из жилых домов.

Ранее синоптики сообщали, что в Московском регионе уже начали набухать почки на деревьях.

21 марта первые подснежники-галантусы заметили жители Твери. Специалисты отмечают, что они расцвели вовремя, так как их время цветения — в марте.

В середине марта в Крыму расцвела сон-трава. Цветок, который занесен в Красную книгу Крыма, растет в горных сосновых и дубовых лесах, на каменистых луговинах яйлы.