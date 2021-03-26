Четверо украинских военных погибли при минометном обстреле в Донбассе

При минометном обстреле в Донбассе погибли четверо украинских военных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в ходе минометного обстрела в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов.

- Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия, — написал он у себя на странице в Facebook.

Журналист добавил, что ситуация на фронте требует немедленной реакции Верховного Главнокомандующего и Верховной Рады.

26 марта украинские военные после полудня два раза открывали огонь по территории ДНР, сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Это первые нарушения режима перемирия за последние два дня. С начала войны в Донбассе перемирие с украинской стороной заключалось свыше 20 раз.