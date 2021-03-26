Associated Press: Джо Байден пригласил Владимира Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден пригласил российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на собственные источники. Официально Белый дом пока не прокомментировал эту информацию.

По данным агентства, это первые переговоры по климату, организованные администрацией Джо Байдена.

Соединенные Штаты Америки намерены с 22 по 23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Ожидается, что главной темой мероприятия станет объединение усилий для сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

Ранее Джо Байден заявил, что готов сотрудничать с Евросоюзом в вопросах, связанных с отношениями с Россией и Китаем. Американский лидер также отметил необходимость продолжения взаимодействия США и Евросоюза по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам.

В целом новая администрация США неоднократно демонстрировала, что видит в Москве и Пекине соперников, с которыми, тем не менее, готова сотрудничать там, где это может быть выгодно Вашингтону.