Минпромторг рассмотрит идею запретить продажу алкоголя покупателям с детьми

Минпромторг рассмотрит предложение запретить продавать алкоголь покупателям с детьми Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство промышленности и торговли России рассмотрит предложение омбудсмена Татарстана Ирины Волынец запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям, пришедшим в магазин с несовершеннолетними детьми.

- Обращение принято в работу и будет рассмотрено в скором времени, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, 26 марта уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми, не достигшими 18 лет. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По мнению омбудсмена, покупка подобных товаров родителями может побудить в детях ранний интерес к алкоголю и сигаретам. Кроме того, это может сформировать вредную привычку у молодого поколения на ранней стадии.