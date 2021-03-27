Из-за схода оползня в Колумбии под завалом на шахте оказались 15 горняков

Авария на шахте в Колумбии произошла из-за схода оползня Фото: REUTERS

Из-за схода оползня в Колумбии произошла авария на золотодобывающей шахте, расположенной в городе Неира, департамент Кальдас в центральной части страны, пишет газета El Espectador.

В результате, по предварительным данным, заблокированными под землей оказались не менее 15 горняков, судьба людей неизвестна. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран, добавив, что поисково-спасательная операция на шахте продолжается.

Шахтеры пока считаются пропавшими без вести, но работающие на месте происшествия спасатели не теряют надежды найти их живыми.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле 2017 года в колумбийской провинции Путумайо на юго-западе страны сошел оползень, который унес жизни более 150 местных жителей, еще около 200 пострадали. Тогда в городе с населением 345 тысяч человек были разрушены 17 кварталов, к разбору завалов привлекались военные и полицейские.