СМИ сообщило, что Зеленский призвал украинцев готовиться к партизанской войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский призвал жителей страны готовиться к партизанской войне. К такому выводу пришло местное издание «Страна» после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины.

В основном, в данном документе делается акцент на милитаризацию всего населения государства и войне на своей территории.

- Словосочетание «движение сопротивления» в стратегии встречается не менее десяти раз, а «территориальная оборона» - 34 раза. По тексту документа становится ясно, что основа стратегии — ведение всенародной войны, как партизанского типа, так и общевойсковой, - пишет издание.

Напомним, в минувший четверг украинский президент Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны, которая предусматривает членство Украины в НАТО, прекращение «временной оккупации части Украины» и готовность к сдерживанию агрессии.

Россия в документе назвала «военным противником» Незалежной. В стратегии говорится, что российская сторона якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины.