Лебедь пять лет терроризирует жителей города в Британии постоянным стуком в дверь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей города Нортгемптон в Великобритании на протяжении пяти лет терроризирует живущий неподалеку лебедь: птица постоянно стучит в двери местным семьям, что очень раздражает владельцев домохозяйств. Об этом в субботу, 27 марта, пишет издание Fox News.

Местные жители рассказали, что лебедь может беспрерывно долбить по дверям на протяжении нескольких часов. При этом никто не может понять, зачем птица это делает: семьи стараются не подкармливать надоедливого лебедя и отгонять его от своих домов.

- Сначала он гремит почтовым ящиком, а потом довольно громко колотит клювом металлической двери. Грохот разносится по всему дому. Материального вреда это не причиняет, то раздражает очень сильно. Я птицу не кормлю, поэтому не могу объяснить, зачем она этим занимается, - рассказал местный житель Стивен Легг.

Британец сообщил, что неоднократно пытался отпугнуть лебедя или закрыть почтовый ящик, однако это не помогло. Внимание лебедя сосредоточено на домах в определенном квартале города. Некоторые местные жители считают, что лебеди голодают во время гнездования, поэтому привлекают к себе внимание.