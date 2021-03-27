Манижа рассказала об угрозах в свой адрес из-за песни «Russian Woman» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Манижа, которая выиграла национальный отбор на Евровидение 2021 года от России, пожаловалась на угрозы, которые поступают в ее адрес из-за выбранной для конкурса песни «Russian Woman».

Далеко не все жители страны адекватно восприняли новость о том, что Россию будет представлять певица, родившаяся в Таджикистане. В адрес Манижи посыпались не только оскорбления, но и настоящие угрозы и проклятия.

- Мать двоих детей написала, что мечтает, чтобы мой самолет разбился, когда я полечу в Роттердам. Про цвет кожи и национальность даже говорить не будут. Мне пишут, что мне не прожить в России, если я буду петь такие песни про местных жительниц. Это не может не пугать, - отметила певица в интервью изданию BBC.

Манижа отметила, что справиться с таким потоком негатива позволяет поддержка близких и фанатов, которые разделяют ее взгляды. Певица подчеркнула, что она сильная и справится с нападками хейтеров.