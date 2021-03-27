В Москве прохожий подобрал полмиллиона рублей на улице и стал фигурантом дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российской столице возбудили уголовного дело по факту похищения более полумиллиона рублей, которые местный житель потерял, выбрасывая мусор. Об этом в субботу, 27 марта, пишет Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

По словам источника издания, в середине марта текущего года в правоохранительные органы Москвы обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейских, что случайно выронил из кармана около 525 тысяч рублей, когда выбрасывал мусор.

Пропажу довольно внушительной суммы москвич обнаружил только тогда, когда вернулся в свой офис. Он посмотрел записи с камер видеонаблюдения. По ним мужчина понял, что его деньги поднял незнакомый прохожие.

В минувший четверг по данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже, личность подозреваемого в настоящий момент устанавливается.