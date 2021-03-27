Хуснуллин сообщил о нехватке в строительной отрасли около двух миллионов рабочих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли на территории России достигает около полутора-двух миллионов рабочих. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил в ходе беседы с журналистами вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Он отметил, что при этом зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита примерно на 50 процентов, а в некоторых регионах – почти в два раза.

- То есть даже платя в два раза большую зарплату, собрать рабочих крайне сложно. Мы считаем, что это один из основных сдерживающих факторов развития всей стройки, - отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что в настоящее время в России улучшается эпидемическая ситуация на фоне пандемии коронавирусной инфекции, снижается количество зараженных, поэтому власти планируют рассмотреть вопрос об упрощении пересечения российских границ для рабочих. Марат Хуснуллин отметил, что проблему дефицита строителей также будут решать за счет обучения и переквалификации кадров.

Как сообщал сайт kp.ru, в России планируют ввести обязательную для работы на территории страны регистрацию иностранных рабочих и их потенциальных работодателей в электронных реестрах.