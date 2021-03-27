Военную технику стянули в центр Минска перед акцией оппозиции Фото: Александр КОЦ

Белорусские власти направили в центр столицы специальную и военную технику с восточной окраины Минска, где располагаются базы ОМОН и внутренних войск министерства внутренних дел. Технику стянули к предполагаемым местам сбора участников протестных акций, пишет в субботу, 27 марта, издание РИА Новости.

В составе колонн в центр белорусской столицы в настоящее время едут автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, а также автозаки. На площадь Государственного флага в сотне метров от резиденции белорусского лидера Александра Лукашенко уже прибыли грузовики с силовиками.

Напомним, протесты в республики с разной интенсивностью проходят с августа 2020 года после победы Александра Лукашенко на выборах главы государства. Оппозиционеры не согласились с результатами голосования и вывели людей на улицы. В феврале белорусское КГБ заявило, что пик протестов пройден. По данным местной Генеральной прокуратуры, по уголовным делам, которые были возбуждены из-за незаконных акций, осуждены более 400 человек.