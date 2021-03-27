Число погибших при обрушении дома в Каире достигло девяти Фото: REUTERS

Число погибших при обрушении десятиэтажного жилого в Каире достигло девяти человек. Еще примерно 30 человек пострадали в результате данного инцидента в египетской столице. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает местные информационный портал Al-Balad.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее было известно о двух погибших в результате обрушения здания местных жителях.

Трагедия произошла минувший ночью в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс Фото: REUTERS

Трагедия произошла минувший ночью в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс на востоке Каира: многоэтажный жилой дом рухнул, под залами оказались десяти человек. В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках выживших и тел погибших. Нескольких человек удалось вытащить из-под обвалившихся конструкций, их госпитализировали в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

По мере продвижения в глубь завала растет и список жертв. По предварительной информации, домовладелец незаконно надстроил два этажа. Местные правоохранительные органы уже начали проверку случившегося.