Раскрыты гонорары российских фигуристок после триумфа на ЧМ-2021 в Стокгольме

Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь пьедестал на ЧМ Фото: REUTERS

Победившая на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме российская фигуристка Анна Щербакова получит гонорар на сумму в 4,9 миллиона рублей. Общий призовой фонд турнира составляет 868 тысяч долларов, то есть около 66,2 миллиона рублей. Об этом в субботу, 27 марта, сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев.

Россиянка Елизавета Туктамышева, которая завоевала серебро в ходе соревнований, заработала 3,6 миллиона рублей, а Александра Трусова за бронзовую медаль получит 2,5 миллиона рублей. Общий призовой фонд одиночных соревнований у женщин на ЧМ-2021 в Стокгольме составил 13,9 миллиона рублей – почти вся эту сумму досталась российским спортсменкам.

Как сообщал сайт kp.ru, российские фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова сенсационно заняли весь пьедестал на чемпионате мира. Во время выступления Щербакова допустила одно падение, однако в целом идеально отработала номер, набрав максимальное количество баллов. Не меньше судей покорил прогресс Трусовой, которая смогла с двенадцатого места в короткой программе подняться на третье место.