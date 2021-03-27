Иран и Китай подписали соглашение о всеобъемлющем партнерстве сроком на 25 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 27 марта, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и его китайский коллега Ван И в Тегеране подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами сроком действия на 25 лет.

Как передает иранский телеканал Press TV, соглашением о партнёрстве предусматривает развитие отношений Китая и Ирана по 20 различным направлениям, в частности в документе оговорены сферы политики, сотрудничества исполнительных властей, в юридической, оборонной, культурной сферах, а также в области безопасности, по региональным и международным проблемам.

По словам главы Министерства иностранных дел Китая, отношения Пекина и Тегерана носят постоянный и стратегический характер, а также не зависят от сиюминутной ситуации.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил, что впервые тема данного соглашения была затронута в рамках визита председателя Китая Си Цзиньпина в Тегеран в 2016 году. Как отметил дипломат, в документе учтены экономические аспекты сотрудничества двух стран и участие иранской стороны в инициативе «Один пояс - один путь».