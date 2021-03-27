Кравцов оценил необходимость использования гаджетов в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

Минпросвещения не видит необходимости в полном переходе школ на "гаджеты", заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

- Планшеты и гаджеты могут быть лишь вспомогательным средством, и надо посмотреть внимательно те школы, которые полностью, если такие есть школы, перешли на гаджеты и планшеты. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа, - сказал он в интервью Псковскому агентству новостей.

Кравцов отметил, что гаджеты ни в коем случае не должны заменять традиционные учебники и тетради

Министр также напомнил, что Роспотребнадзор уже установил правила использования школьниками компьютерной техники.

С 1 января в школах начали действовать новые санитарные правила. В частности, школьникам запретили использовать мобильные телефоны в учебном процессе. А вот время на работу с компьютером, наоборот, увеличилось, хоть и всего на пять минут.