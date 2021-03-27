Авиакомпании России готовятся к отмене чартеров в ОАЭ с 28 марта Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские авиакомпании готовятся начать отмену чартеров в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с воскресенья, 28 марта.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, отмена чартеров может произойти из-за разногласий авиавластей России и ОАЭ. По его данным, все российские авиакомпании, которые выполняют грузопассажирские рейсы из Москвы в Дубай, ожидали разрешения властей ОАЭ на летнее расписание, однако поскольку авиавласти России не выдали разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург для авиакомпаний ОАЭ, российским авиакомпаниям в таких рейсах тоже отказали. «Сейчас все российские авиакомпании будут отменять рейсы в Дубай из Москвы летнего расписания, а это более 50 тысяч человек», - заявил собеседник агентства.

Так в субботу, 27 марта, лоукостер «Победа» разослал клиентам, которые купили авиабилеты в Дубай и планировали вылет уже завтра, письмо о «возможных значительных изменениях» в расписании рейса DP888 Дубай – Москва на 28 марта. По данным источника агентства, под отмену могут попасть рейсы, на которые забронировано до 50 тысяч авиабилетов.

Регулярное авиасообщение с Арабскими Эмиратами было восстановлено в сентябре 2020 года, наряду с регулярными рейсами выполняются и грузопассажирские полеты, предназначенные в первую очередь для перевозки грузов, однако на таких рейсах можно перевозить и пассажиров, которым разрешен въезд в принимающую страну.