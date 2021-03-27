У певицы Бейонсе украли вещи общей стоимостью 1 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестные обокрали американскую певицу Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, известную как Бейонсе. Грабители пробрались к ней на склад в Лос-Анджелесе, и украли вещей на сумму более миллиона долларов (более 76 миллионов рублей).

Как передает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в марте текущего года злоумышленники дважды пробирались в складские помещения, которые принадлежат продюсерской компании певицы - Parkwood Entertainment. После первых ограблений грабители взломали еще несколько ячеек, расположенных в том же складском комплексе, откуда похитили вещи стилиста знаменитости.

Воры забрали ценные вещи, в том числе дорогие сумки и платья Бейонсе, а также имущество, принадлежащее ее стилисту.

По данным источника агентства, расследованием дела занимаются правоохранительные органы Лос-Анджелеса. На сегодняшний день сотрудникам не удалось задержать ни одного подозреваемого в ограблении.