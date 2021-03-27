ООН сообщила о «самом кровавом» дне после переворота в Мьянме

ООН сообщила о «самом кровавом» дне с начала переворота в Мьянме Фото: REUTERS

Организация Объединенных Наций шокирована гибелью людей в Мьянме в субботу, 27 марта, которая стала «самым кровавым денем с начала переворота в стране. Об этом говорится в комментарии миссии ООН.

«Миссия ООН в Мьянме потрясена бессмысленной гибелью людей сегодня, когда сообщается о десятках застреленных военными по всей стране в самый кровавый день с момента переворота», - говорится на сайте миссии.

Как подчеркивается в заявлении миссии ООН, насилие совершенно недопустимо и должно быть немедленно прекращено. Организация призывала привлечь виновных к ответственности.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что получает заявления о множестве убитых, в том числе детях, а также сотнях раненых в 40 местах. Кроме того, в организации сообщили о массовых арестах.

«Это насилие усугубляет незаконность переворота и вину его лидеров», - говорится в сообщении, опубликованном на страницы УВКПЧ в Twitter,

Напомним, в начале февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Местные военные заявили, что в стране на год вводится режим чрезвычайного положения, а руководить государством в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин. До этого были задержаны действующий президент и глава правительства страны.