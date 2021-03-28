Судья извинился за незасчитанный гол Роналдо в матче с Сербией

Голландский судья не засчитал гол Роналду в матче с Сербией и извинился перед ним Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судья матча между Сербией и Порутгалией Данни Маккели извинился за незасчитанный гол капитану португальской команды Криштиану Роналду, сообщил на пресс-конференции главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш.

Напомним, в самом конце отборочного матча чемпионата мира 2022 года при счёте 2:2 мяч Роналду полностью пересёк линию, но игрок хозяев выбил его из ворот. Капитан португальской команды требовал засчитать гол, но судья показал ему жёлтую карточку, после чего Роналду бросил повязку тренера и покинул поле, не дожидаясь финального свистка.