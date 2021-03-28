Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Армавирской области страны заявил, что подаст в отставку в апреле 2021 года для проведения внеочередных парламентских выборов.

"Да, в ближайшее время, в апреле я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра", - сказал Пашинян.

Согласно законодательству Армении, выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьера после отставки действующего главы правительства. В таком случае Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера. Ранее он заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня.

Напомним, ранее в стране прошли акции протеста, на которых граждане Армении требовали отставки премьер-министра назвав его "предателем" в связи с мирным договором между Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху.