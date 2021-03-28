В Госдуме поддержали запрет для иностранцев на услуги российских суррогатных матерей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова сообщила, что профильные комитеты Госдумы поддержали законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в РФ.

"При подготовке законопроекта получена поддержка профильных комитетов ГД РФ: комитета по вопросам семьи, женщин и детей, комитета по охране здоровья, комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, комитета по безопасности и противодействию коррупции", - пояснила сенатор агентству ТАСС.

Она выразила надежду на то, что чаяния по законопроекту, будут услышаны правительством РФ, Минздравом РФ, которые займут конструктивную позицию и поддержат так нужный стране закон.

Согласно созданному предложению, в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" может быть включена норма, согласно которой право на суррогатное материнство имеют право лишь граждане РФ или же имеющие вид на жительство в стране. Подчеркивается, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут лишь зарегистрированные в браке люди в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет. Чтобы обратиться к суррогатной матери, они должны прожить вместе не менее года и иметь медицинскую справку о том, что своих супруга по состоянию здоровья не может сама выносить ребенка.