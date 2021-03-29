В России с 1 апреля 2021 года изменится размер выплат на детей от трех до семи лет

Минтруд РФ внес все необходимые изменения в проект постановления в соответствии с новыми правилами начисления пособий российским семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

С 1 апреля 2021 года для граждан в зависимости от нуждаемости изменится размер выплаты, которая будет варьироваться в зависимости от доходов семьи.

Теперь за базовый размер принята половина ПМдет. Но если даже после начисления этого пособия среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума, то размер выплаты увеличивается до 75% ПМдет. Если и это не позволяет подняться над чертой бедности, тогда пособие на ребенка составит 100% ПМдет. В среднем, размер пособий, как вычислили в Минтруде, может вырасти до 11 тысяч рублей.