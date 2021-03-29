В России зарегистрировали первый ПЦР-тест для диагностики малярии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России официально зарегистрировали первый ПЦР-тест для диагностики малярии. Над созданием этого теста работали специалисты ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в России ПЦР-тест для диагностики малярии. Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания, - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора .

Там же отмечается, что в прошлом году в нашей стране было выявлено всего 57 завозных случаев малярии, в январе-феврале - 4. Малярия для человека представляет собой группу паразитарных заболеваний, возбудителями которых выступают различные виды малярийного плазмодия, поражающего преимущественно эритроциты крови.