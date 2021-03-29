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Экономика29 марта 2021 9:39

Минэнерго: Блокировка Суэцкого канала почти не повлияла не поставки российской нефти Urals

В ведомстве отметили, что избежать сбоя позволило "уникальное географическое положение России"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given почти не повлияла на поставки российской нефти марки Urals, поскольку при её транспортировке используют другие маршруты, сообщили журналистам в Министерстве энергетики России.

- Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки, - отметили представители Минэнерго.

В ведомстве также подчеркнули, что благодаря уникальному географическому расположению России у страны есть преимущества на мировом энергетическом рынке как для доступа к главным рынкам потребителя, так и для скорости доставки товаров ТЭК.