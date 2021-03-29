В США признали высокую эффективность российских систем электромагнитной борьбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты американской Счетной палаты признали, что военные США потеряли превосходство перед Россией в проведении операций в электромагнитном спектре. Об этом в понедельник, 29 марта, пишет издание RT, ссылаясь на соответствующий доклад.

- Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в электромагнитном спектре. Американская сторона больше не может быть уверена в своем превосходстве, ведь российские силы электромагнитной борьбы показали эффективность. Они отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им, - сообщил глава по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате Штатов Джозеф Киршбаум.

Американские специалисты заявили также, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами. В Штатах уверены, что Россия и Китай могут влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американская сторона использует для переброски оборудования и личного состава.

В докладе также отмечается, что в США пока не удалось выполнить ни одну из предыдущих стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре.