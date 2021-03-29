Иммунолог рассказала, как защитить себя от простуды весной

Врач рассказала, как защитить себя от простуды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Социальная дистанция и индивидуальные средства защиты могут спасти не только о коронавируса, но и от обычной сезонной простуды. О пользе масок напомнила иммунолог Марина Аплетаева.

«Если человек чихает в общественном транспорте и он в маске, то для общества он неопасен. А если и люди вокруг тоже в масках, заразы можно не бояться», - цитирует медика Life.ru.

Также для укрепления иммунитета и профилактики сезонных заболеваний специалист рекомендует перейти на более сбалансированное питание, состоящее из жиров животного происхождения, белков, растительной пищи, круп и бобовых. А вот от тяжелых и вредных продуктов иммунолог, наоборот, рекомендует отказаться. Это поможет организму не тратить время на их переваривание, а больше ресурсов тратить на отражение вирусов и инфекций.

А вот употребление витаминов для укрепления организма весной Марина Аплетаева рекомендует индивидуально согласовывать со своим врачом. Хотя витаминные комплексы можно пить без назначения врача, лучше их употребление все же согласовать с доктором, чтобы подобрать оптимальный препарат и избежать аллергических реакций.