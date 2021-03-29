Хуснуллин: проблему обманутых дольщиков в России планируется решить к 2023 году

Проблему обманутых дольщиков в России планируется решить к 2023 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в понедельник, 29 марта, сообщил, что кабмин РФ планирует решить проблему обманутых дольщиков к 2023 году.

"У нас в стране было 200 тыс. (обманутых – ИФ) дольщиков, за прошлый год мы решили проблему 48 тысяч, а за 2019 год – 16 тысяч, то есть за прошлый год мы приняли в три раза больше решений. Я считаю, что в 2023 году основной объем всех дольщиков закончим", — сказал Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Он отметил, что в Москве проблемы обманутых дольщиков и достройки домов уже в практически решены.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в октябре 2017 года. Строительные компании должны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. За неуплату взноса компании будет отказано в государственной регистрации договоров. объектов. В 2020 году фонд восстановил права почти 50 тыс. дольщиков.