В Госдуму внесен проект об обязательной регистрации домашних животных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму РФ законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. Авторы инициативы предлагают усилить защиту питомцев от безответственного обращения хозяев из-за которых животные попадают на улицы. Предлагается обязать хозяев регистрировать своих питомцев. Отмечено, что такая практика также поможет быстрее возвращать домашних любимцев своим хозяевам, если они потеряются. Устанавливать порядок такой регистрации животных будут органы государственной власти субъектов РФ.

Кроме того, законопроект также предлагает наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по установлению единых на территории России правил содержания домашних животных.

При этом предложено внести изменения в пункт обращения с животными, не имеющие владельца. Подчеркнуто, что после стерилизации и вакцинации животные возвращаются на места их отлова, но в некоторых случаях это является не безопасным. Предлагается запретить возврат животных на территории общеобразовательных и медицинских организаций, детских игровых площадок, на которых животные ранее были отловлены.