Замглавы Минэнерго объяснил, почему в других странах бензин дешевле чем в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин в разговоре с журналистами kp.ru объяснил, почему в других странах бензин дешевле чем в России.

- В Иране и Венесуэле цену на бензин устанавливает государство, и она не оправданна экономически – она намного ниже. Из-за этого у них нефтепереработка в тяжелом состоянии, регулярно возникает дефицит бензина и другие проблемы. Это неудивительно: жесткое регулирование отраслей, ориентированных на экспорт, обычно приводит к появлению серьезных сложностей, - отметил Сорокин.

Он также привел в пример Саудовскую Аравию, которая ранее тоже регулировала цены на топливо, но впоследствии стала наращивать цены на бензин.

Сорокин пояснил, что если государство примет решение снизить в стране цены на бензин без компенсаций, то частным компаниям, придется закрыться, а государственные будут обречены тянуть убыточные заводы.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на топливо. В среднем бензин в РФ подорожал на 12 копеек.