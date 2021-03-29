Поврежденный шедевр Репина вернется в Третьяковскую галерею после реставрации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" вернется на свое прежнее место в Третьяковскую галерею после реставрации. В 2018 году известное полотно пострадало от рук вандала.

"Мы уже провели комплекс исследований, у нас ушел на них целый год. И тот объем результатов, который мы получили, он продолжает нами обрабатываться, осмысливаться и изучаться. У нас есть мощная база, которая позволяет сказать, что мы вернем картину в экспозицию. У нас уже есть чувство уверенности, мы понимаем, какие этапы нам предоставят, и рассчитываем, что по завершении этих этапов картина вернется", - сказала журналистам RG.RU. главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Она отметила, что помимо основных повреждений экспертам пришлось решать вопрос с отставанием краски от грунта и полотна. Городкова отметила, что решение найдено и картина вскоре вновь вернется на обозрение публики.

После своего возвращения картина будет помещена в специальный защитный короб.

Напомним, в 2018 году один из посетителей на глазах у смотрителей нанес по картине несколько ударов железной стойкой ограждения. Возбуждено уголовное дело по факту порчи культурного наследия страны. Вандала приговорили к двум годам лишения свободы.