В Госдуме надеются на использование цифрового рубля через пару лет

Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о сроках активного использования цифрового рубля в расчетах россиян.

По его мнению, скорее всего, это может начаться примерно через два-три года. К тому же риски для держателей цифровых рублей будут минимальны, в отличии от криптовалют.

- Вероятно, в конце 2021 или в начале 2022 года может начаться тестирование этой формы денег, а через два - три года электронная валюта плотно войдет в наши расчеты, - рассказал представитель ГД в интервью RT.