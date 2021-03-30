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Экономика30 марта 2021 2:18

В Госдуме надеются на использование цифрового рубля через пару лет

В отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, считают в ГД
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о сроках активного использования цифрового рубля в расчетах россиян.

По его мнению, скорее всего, это может начаться примерно через два-три года. К тому же риски для держателей цифровых рублей будут минимальны, в отличии от криптовалют.

- Вероятно, в конце 2021 или в начале 2022 года может начаться тестирование этой формы денег, а через два - три года электронная валюта плотно войдет в наши расчеты, - рассказал представитель ГД в интервью RT.