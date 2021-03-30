Эпидемиолог дала прогноз по показателям заболеваемости COVID-19 в России на весну 2021 года

Суточные колебания заражения коронавирусом в России еще возможны. Однако, что касается роста инфицированных до показателей осеннего пика, то этого скорее всего, такого не будет. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- Еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и коронавирус. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика, - объяснила Пшеничная РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые первыми в мире создали вакцину от ковида. Препарат уже доказал свою безопасность и эффективность. Всего в стране разработаны три вакцину от covid-19. Одной из них накануне привился и президент РФ Владимир Путин.