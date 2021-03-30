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Общество30 марта 2021 4:17

Россиянам назвали способ, как проверить перерасчеты за отопление

Так, если год оказался холоднее предыдущего, то жильцов попросят доплатить
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Россиянам назвали способ, как проверить перерасчеты за отопление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России жителям многоквартирных домов недавно пришли квитанции с перерасчетом за отопление. О том, как и действительно ли коммунальные организации делают перерасчет, рассказали эксперты некоммерческого партнерства "Национальный жилищный конгресс".

Отмечается, что плату за отопление в домах, где есть счетчики тепла, начисляют либо только во время отопительного сезона, либо равномерно в течение года. Об этом пишет "Российская газета".

Так, если год оказался холоднее прошлого, то жильцов попросят доплатить разницу. В случае обратной ситуации может казаться, что жильцы переплатили.

Издание уточняет, что проверить, правильно ли сделали организация сделала перерасчет можно увидеть в платежке. Там должно быть прописаны показания общедомового счетчика и суммарного объема тепла в жилых и нежилых помещениях.