Россиянам назвали способ, как проверить перерасчеты за отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России жителям многоквартирных домов недавно пришли квитанции с перерасчетом за отопление. О том, как и действительно ли коммунальные организации делают перерасчет, рассказали эксперты некоммерческого партнерства "Национальный жилищный конгресс".

Отмечается, что плату за отопление в домах, где есть счетчики тепла, начисляют либо только во время отопительного сезона, либо равномерно в течение года. Об этом пишет "Российская газета".

Так, если год оказался холоднее прошлого, то жильцов попросят доплатить разницу. В случае обратной ситуации может казаться, что жильцы переплатили.

Издание уточняет, что проверить, правильно ли сделали организация сделала перерасчет можно увидеть в платежке. Там должно быть прописаны показания общедомового счетчика и суммарного объема тепла в жилых и нежилых помещениях.