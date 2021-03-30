Песков: после прививочного цикла международные поездки Путина будут возобновляться

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путина получает очень много приглашений из-за границы, и после прививочного цикла международные поездки будут потихоньку возобновляться. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, пока президент не может покинуть страну из-за эпидемиологической обстановки в мире. Но Песков отметил, что у главы государства запланировано несколько региональных рабочих визитов.

«Я думаю, будут потихоньку возобновляться международные контакты. Однако точных планов нет, потому что сейчас любое приглашение делается с оговоркой: если позволит эпидемиологическая ситуация», - сказал он в интервью газете «Аргументы и Факты».

Напомни, российский лидер привился от коронавирусной инфекции неделю назад - во вторник, 23 марта, как и обещал днем ранее во время совещания с разработчиками вакцин. После прививки глава государства чувствовал себя хорошо, более того – на следующий день у российского лидера прошел полноценный рабочий день.

Как писал сайт kp.ru, каким именно российским препаратом привили главу государства знает только сам президент и его врач.