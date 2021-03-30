Песков: пожелание здоровья Путина в ответ на оскорбительные слова Байдена было искренним

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожелание здоровья, которое президент России Владимир Путин озвучил в ответ на оскорбительные слова американского коллеги Джо Байдена, было достаточно искренним. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, суть реакции российского лидера сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны Вашингтона.

«Это, конечно, оскорбительное заявление (Байдена), абсолютно беспрецедентное, но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает», - отметил пресс-секретарь в интервью «Аргументы и факты».

Напомним, ранее американский лидер, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает своего российского коллегу «убийцей» и не собирается подбирать выражения в отношении российской власти. Байден снова сообщил о якобы вмешательстве в американские выборы в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву, и сказал, что Путин заплатит за это.

Президент России, комментируя слова американского лидера, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: «Кто как обзывается, тот так и называется», отметив, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. Кроме того, он предложил Байдену пообщаться в онлайн-режиме.